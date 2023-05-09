Суд присяжних визнав Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві

Суд присяжних у США визнав Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві щодо колумністки Елізабет Джин Керол.

Про це пише CNN.

Присяжні визнали, що Трамп дійсно зґвалтував жінку в роздягальні універмагу на Манхеттені в 1996 році. Тепер політик має виплатити Керол $2 мільйони компенсації за побої.

До того ж Дональда Трампа визнали винним у наклепі, коли він заперечував цей інцидент — за це присудили ще $3 мільйони компенсації на користь Елізабет Джин Керол.

«Я абсолютно не маю поняття, хто ця жінка. Цей вердикт ганьба — продовження найбільшого полювання на відьом усіх часів!» — так Трамп відреагував на вирок.

Дональда Трампа не увʼязнили, оскільки строк давності справи давно сплив, а також сплив і термін подачі цивільних позовів. Однак у 2022 році в Нью-Йорку ухвалили закон, який дозволив жертвам насильства упродовж року подати позови про сексуальні домагання незалежно від того, коли вони сталися.