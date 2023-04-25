Проти Дональда Трампа подали черговий позов. Його звинувачують у спробі зґвалтування

Проти колишнього президента США Дональда Трампа подали черговий позов. Його звинувачують у спробі зґвалтування.

Про це пише BBC.

У вівторок у Нью-Йорку розпочнеться відбір суддів присяжних. Трамп усі звинувачення відкидає.

Колумністка Е Джин Керолл звинуватила Трампа в інциденті, який стався понад 30 років тому. За її словами, напад стався в магазині Bergdorf Goodman на Манхеттені наприкінці 1995 або на початку 1996 року. Трамп обирав у магазині спідню білизну для іншої жінки та звернувся до Керолл по допомогу. Потім він жартома попросив жінку приміряти білизну, після чого нібито напав на неї в роздягальні.

Жінка стверджує, що їй вдалося відбитися і втекти. Тоді вона не хотіла звертатися в поліцію, тому що «була шокована і не хотіла думати про себе як жертву зґвалтування». Дві подруги Керолл підтвердили, що жінка розповіла їм про цей інцидент протягом кількох днів після нього.

Трамп неодноразово відхиляв усі звинувачення. Він каже, що жінка подала позов через його популярність.

Очікується, що суд триватиме кілька тижнів. Керолл подала цивільний позов, оскільки кримінальні терміни давності за цим злочином давно спливли. Сплив і термін подачі цивільних позовів, але у 2022 році в Нью-Йорку ухвалили закон, який дозволив жертвам зґвалтування протягом року подати позови про сексуальні домагання незалежно від того, коли вони сталися.