Українці можуть продавати електроенергію власної генерації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила всім українцям продавати електроенергію, яку вони виробили генерувальними установками, наприклад, сонячними панелями.
Дозвіл стосується і установок для зберігання енергії. Віднині всі охочі можуть укладати вільні договори з продажу електроенергії за договірною ціною.
У Нацкомісії пояснюють, що це рішення має розширити конкуренцію на роздрібному ринку, пришвидшити трансформацію «зеленої» енергетики і розвинути розподільну генерацію.
- Раніше у НКРЕКП назвали два варіанти нових тарифів на електроенергію. Питання щодо перегляду тарифів залишається відкритим, проте нещодавно уряд вирішив, що пільгова ціна на електроенергію для населення діятиме до 31 травня.
- Зараз українці платять 1,44 гривні за 1 кВт/год, якщо споживають на місяць до 250 кВт/год включно, і 1,68 гривні за 1 кВт/год, якщо споживають на місяць понад 250 кВт/год.