Генштаб ЗСУ: Окупанти почали «евакуацію» дітей та бюджетників із міста Камʼянка-Дніпровська на Запоріжжі

Російські окупанти почали «евакуацію» дітей із батьками та бюджетників із міста Камʼянка-Дніпровська в окупованій частині Запорізької області.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

«8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Камёянка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери», — йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що охочих виявилось небагато. Самих людей вивозять до окупованого Бердянська.

Тим часом усіх медичних працівників місцевої лікарні викликали на роботу.