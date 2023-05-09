Генштаб ЗСУ: Окупанти почали «евакуацію» дітей та бюджетників із міста Камʼянка-Дніпровська на Запоріжжі

Російські окупанти почали «евакуацію» дітей із батьками та бюджетників із міста Камʼянка-Дніпровська в окупованій частині Запорізької області.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
«8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Камёянка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери», — йдеться у повідомленні.
Там зазначають, що охочих виявилось небагато. Самих людей вивозять до окупованого Бердянська.
Тим часом усіх медичних працівників місцевої лікарні викликали на роботу.
- Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року російські війська захопили частину Запорізької області. До самого Запоріжжя окупанти не дійшли, але змогли захопити близько 70% території області. В окупації опинилися міста Мелітополь, Бердянськ, Токмак, Пологи, Василівка, Енергодар, а також найбільша в Європі Запорізька АЕС.
- 5 травня на окупованій частині Запорізької області оголосили про часткове вивезення жителів з 18 населених пунктів, що розташовані біля лінії зіткнення.