МОЗ розглядає можливість скасувати карантин в Україні. Про скасування взагалі всіх обмежень не йдеться

Міністерство охорони здоровʼя України розглядає можливість скасування карантину. Зараз проводять аудит усіх документів, які ухвалили і запровадили з 2020 року. Після цього аудиту МОЗ вийде з офіційною позицією і пояснить етапність скасування карантину.

Про це «Бабелю» 9 травня повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За три роки ухвалили понад 60 законів та понад 100 постанов. Зараз це необхідно гармонізувати, щоб усі необхідні норми працювали ефективно та не виникало юридичних неузгоджень.

Про скасування взагалі всіх обмежень не йдеться. Базові протиепідемічні та профілактичні норми продовжать свою дію. Це дозволить підприємцям, власникам закладів, керівникам установ мати загальне розуміння та перелік дій, які необхідно застосовувати, щоб мінімізувати ризик спалаху інфекцій. Переважна більшість таких норм матиме рекомендаційний характер.

Ігор Кузін зазначив, що коронавірус нікуди не зникне і стане сезонним, як грип та ГРВІ. Вимоги до його реєстрації та звітування спростять, а реагуватимуть на нього у кожній області або громаді у міру досягнення епідемічного порогу. Якщо будуть максимально допустимі рівні захворюваності, то карантин посилюватимуть (закриття шкіл, масковий режим тощо).