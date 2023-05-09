Перед президентськими виборами Реджеп Ердоган пообіцяв підняти на 45% зарплати держслужбовцям

Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про підвищення зарплат держслужбовцям на 45% — за пʼять днів у країні пройдуть президентські вибори.

Про це пише пресслужба Ердогана.

Відтак мінімальна зарплата державних службовців становитиме близько $770. Загалом турецька влада планує підвищити заробітні плати 700 тисячам держслужбовців у 2023—2024 роках.

Також президент Туреччини заявив, що збирається збільшити на 70% оплату понаднормової роботи, на 8% більше платити тим, хто працює вночі, і додати 10% для забезпечення ветеранів.