Мер Дмитро Орлов: В окупованому Енергодарі через евакуацію цивільних зачиняються магазини й аптеки, а АЗС і банкомати порожні

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов розповів, що через оголошену окупантами евакуацію у місті почався ажіотаж. Аптеки та магазини зачиняються, а банкомати стоять порожні.

Про це він розповів у коментарі «Радіо Свобода».

«Повивозили обладнання з медико-санітарної частини, компʼютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу. Не працює інтернет стаціонарний, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж по певних категоріях продуктів та засобів першої необхідності. АЗС та банкомати також порожні», — зазначив Орлов.

За його словами, окупаційна влада готується до контрнаступу українських військових, а тому вже кілька днів вивозить документацію.