Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва для відзначення Дня Європи.

Вона опублікувала фотографію прибуття на залізничний вокзал і написала: «Добре знову бути в Києві, де цінності, які є важливими для нас, захищаються щодня. Тож це дуже належне місце, щоб святкувати День Європи саме тут. Я вітаю рішення президента Зеленського відзначати День Європи 9 травня також тут, в Україні».

Напередодні Урсула фон дер Ляєн заявила, що в День Європи, 9 травня, відвідає Київ, де зустрінеться з президентом Зеленським, «щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку ЄС».