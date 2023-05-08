Польща вже передала Україні 10 винищувачів МіГ-29

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна вже передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.

Про це він заявив на брифінгу з міністром оборони Канади Анітою Ананд.

«Ми поставили десять МіГ-29 в Україну», — сказав він.

Також Блащак заявив, що Польща заохочує інших союзників по НАТО допомагати Україні як авіацією, так і системами ППО, бо якщо не зупинити росію в Україні, то вона вторгнеться до інших країн Альянсу.