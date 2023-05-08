Польща вже передала Україні 10 винищувачів МіГ-29

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна вже передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.
Про це він заявив на брифінгу з міністром оборони Канади Анітою Ананд.
«Ми поставили десять МіГ-29 в Україну», — сказав він.
Також Блащак заявив, що Польща заохочує інших союзників по НАТО допомагати Україні як авіацією, так і системами ППО, бо якщо не зупинити росію в Україні, то вона вторгнеться до інших країн Альянсу.
- 16 березня 2023 року стало відомо, що Польща і Словаччина домовилися створити коаліцію країн для передачі Україні бойових літаків. Країни погодилися передати Києву винищувачі МіГ-29, такі є на озброєнні українських Військово-повітряних сил.
- 7 квітня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що російські техніки, можливо, навмисно саботували роботу винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, які мали відправити Україні.