Генштаб: Росіяни вивозять майно та документи з окупаційних адміністрацій у Скадовську та селах Херсонщини

Росіяни почали вивозити зі Скадовська та інших населених пунктів окупованої частини Херсонщини майно і документи окупаційних адміністрацій. Також почали виїжджати і працівники цих адміністрацій.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

«У місті Скадовськ відзначено згортання діяльності районної та міської адміністрацій. Так, у ніч з 6 на 7 травня окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня разом із сімʼями місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації», — зазначили там.

Крім цього, подібна ситуація спостерігається і в селах Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне.

У Генштабі розповідають, що на вʼїзді до Криму утворилися величезні черги, а тому росіяни хочуть вивозити награбоване майно через порт Бердянська.