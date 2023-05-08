В Україні розпочалася реєстрація на вступ до магістратури

Міністерство освіти і науки України повідомило, що розпочалася реєстрація на вступ до магістратури.

Щоб зареєструватися на вступні іспити, потрібно зібрати скановані копії чи фотокопії реєстраційних документів (перелік тут) і відправити їх на електронну адресу приймальної комісії.

Потім вступнику надішлють скановану копію екзаменаційного листка на вказану в заяві-анкеті електронну пошту. Оригінал зберігатимуть у приймальній комісії.

Усі учасники іспитів до магістратури також матимуть інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури». Зайти туди можна буде за номером екзаменаційного листка та його РIN-кодом.