Україна відбила кібератаку росії на «єЧергу». Зараз система працює без збоїв

Росіяни здійснили кібератаку на систему «єЧерга», яку Україна відкрила 8 травня на 16 пунктах пропуску з країнами Європи.
Про це пише Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Фахівці зафіксували початок атак з 11 години й почали відбивати їх. Зараз сервіс працює без збоїв, а особиста інформація водіїв та дані транспортних засобів, зареєстрованих у «єЧерзі», залишилися захищеними.
Якщо будуть зміни в роботі електронної черги, то водіїв і перевізників про це попередять.
- Наразі «єЧергою» можуть користуватися лише водії вантажівок з ліцензією на міжнародні перевезення вантажу, але з липня послугу розширять і на водіїв автобусів. А з серпня 2023 року — на власників легкових автомобілів. Увесь перелік пунктів пропуску, де працює електронна черга, — тут.