Україна відбила кібератаку росії на «єЧергу». Зараз система працює без збоїв

Росіяни здійснили кібератаку на систему «єЧерга», яку Україна відкрила 8 травня на 16 пунктах пропуску з країнами Європи.

Про це пише Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Фахівці зафіксували початок атак з 11 години й почали відбивати їх. Зараз сервіс працює без збоїв, а особиста інформація водіїв та дані транспортних засобів, зареєстрованих у «єЧерзі», залишилися захищеними.

Якщо будуть зміни в роботі електронної черги, то водіїв і перевізників про це попередять.