СБУ повідомила про підозру російському актору Володимиру Машкову. Він закликав знищити Україну

Служба безпеки повідомила про підозру російському актору Володимиру Машкову.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Там зазначили, що Машков входить до найближчого оточення найвищого військово-політичного керівництва рф і неодноразово підтримував окупантів під час масових заходів, у яких також брав участь путін.

Також у власному телеграм-каналі та в Інстаграм Машков регулярно героїзує воєнні злочини росіян. Він загалом має понад 200 тисяч підписників.

У своїх численних інтерв’ю та виступах для пропагандистських російських медіа актор закликав до «приєднання» Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до рф.

Крім того, Машков незаконно приїздив до тимчасово окупованих Криму та сходу України для участі в пропагандистських заходах росіян.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 та ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Наразі Машков перебуває на території рф. СБУ працює, щоб притягнути актора-пропагандиста до відповідальності за злочини проти України.