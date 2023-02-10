СБУ повідомила про підозру прокремлівській пропагандистці Тетяні Монтян

Служба безпеки повідомила про підозру прокремлівській пропагандистці Тетяні Монтян, яка публічно виправдовує війну росії проти України.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, Монтян виїхала до росії ще у 2021 році. Відтоді вона постійно відвідує тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей та випускає пропагандистські сюжети, у яких виправдовує окупантів. Також вона регулярно виступає на російських телеканалах і поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали на YouТube і в Telegram на майже пів мільйона підписників.

Зловмисниці повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

У 2022 році Тетяна Монтян виступила на засіданні Радбезу ООН від росії. Засідання було присвячене Мінським угодам. У своїй промові Монтян назвала Україну «колонією колективного Заходу» і говорила, що Україна «вбиває мирне населення Донбасу».