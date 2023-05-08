В Ірані двох чоловіків стратили за богохульство

В Ірані повісили двох чоловіків, засуджених до смертної кари за богохульство.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранський сайт судових новин Mizan.
Юсефа Мехрдада і Садроллу Фазелі Заре стратили за богохульство, образу ісламу, пророка та інших святинь. Коли саме їх повісили, не уточнюють
За даними Mizan, засуджені керували десятками антирелігійних сайтів, присвячених «ненависті до ісламу, пропаганді атеїзму та образам святинь».
В ООН шиїтський мусульманський Іран закликали припинити переслідувати та утискати релігійні меншини, зокрема християн і атеїстів.
- В Ірані стратили кількох учасників антиурядових протестів, які розпочалися восени 2022 року.
- Іран також стратив колишнього заступника міністра оборони Аліреза Акбарі, який протягом десяти років шпигував для Великої Британії. Він мав доступ високого рівня до ядерної та оборонної таємниць країни. Видання The New York Times розповіло його історію.