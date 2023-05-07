Окупанти почали «евакуацію» людей з Енергодару до Бердянська

Російські окупанти почали вивозити жителів Енергодару до Бердянська та Приморська.
Про це повідомляє Генштаб у зведенні вранці 7 травня.
Росіяни проводять «евакуацію» місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на «місцеві бази відпочинку».
«Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. Причому насамперед потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство у перші місяці окупації», — йдеться у повідомленні.
- Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року російські війська захопили частину Запорізької області. Саме Запоріжжя окупанти захопити не змогли, але регулярно обстрілюють його та інші населені пункти регіону. У квітні 2023-го щодоби в регіоні фіксують десятки російських обстрілів і авіаударів.
- 5 травня міський голова тимчасово захопленого Мелітополя Іван Федоров повідомив про те, що окупанти хочуть насильно вивозити дітей із низки населених пунктів Запорізької області.
- Пізніше цього дня окупанти оголосили про «евакуацію» з 18 прифронтових населених пунктів окупованої частини Запорізької області.