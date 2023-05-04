Поліція Берліну почала розслідування витоку інформації про візит Зеленського до Німеччини

Німецька поліція розпочала розслідування через витік інформації про плани президента України Володимира Зеленського відвідати Берлін. Публічність цих даних поставила під загрозу сам візит.

Про це сказано в повідомленні поліції Берліну.

Правоохоронці розпочали розслідування «за підозрою в порушенні таємниці», у звʼязку з появою в медіа даних про візит Зеленського до Берліну 13 травня.

Третього травня видання Bild і Berliner Zeitung написали, що президент України має прибути до Німеччини 13 травня на запрошення федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Наступного дня Зеленського мав офіційно прийняти канцлер Олаф Шольц. За даними джерел t-online, українська сторона «глибоко розчарована тим, що, чутлива інформація з питань безпеки опинилася в медіа».