Зеленський може скасувати візит до Німеччини через витік у медіа інформації про дату його прибуття

Витік інформації про підготовку візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини може поставити під питання саму поїздку.

Про це повідомляє німецьке видання t-online з посиланням на джерело в українському уряді.

Видання пише, що в Києві «настільки роздратовані витоком інформації з Німеччини, що відповідальні за це особи, очевидно, розглядають можливість скасувати візит Зеленського».

За даними джерел t-online, українська сторона «глибоко розчарована тим, що, чутлива інформація з питань безпеки опинилася в медіа».

Співрозмовники видання припустили, що витік може «поставити під сумнів потенційний візит українського президента».

Третього травня видання Bild і Berliner Zeitung писали, що президент України має прибути до Німеччини 13 травня на запрошення федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Наступного дня Зеленського мав офіційно прийняти канцлер Олаф Шольц.

У звʼязку з цим у Берліні організують масовану поліцейську операцію з барʼєрами, перевіркою документів, снайперами та собаками, що шукають вибухівку.