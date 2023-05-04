Міжнародні резерви України зросли до $35,9 мільярда — це одинадцятирічний максимум

Станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України cтановили $35 943,2 мільйона. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років.

Про це Національний банк України повідомив 4 травня.

У квітні резерви зросли на 13% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі того, що Нацбанк знизив продажі валюти.

Так, минулого місяця на користь уряду надійшло $5,9 мільярда. З них: $2,7 млрд — у межах нової програми розширеного фінансування МВФ; $1,7 млрд — макрофінансова допомога від ЄС; $1,3 млрд — від Сполучених Штатів через трастовий фонд Світового банку.

Крім того, четвертий місяць поспіль знижуються обсяги валюти, яку Нацбанк продає на валютному ринку. Таку динаміку упродовж квітня зумовили, зокрема, галузеві чинники — зменшення імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення посівної й певна активізація роботи гірничо-металургійних підприємств.