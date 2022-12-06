Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень

Міжнародні резерви України станом на 1 грудня вперше перевищили довоєнний рівень. Вони досягли майже $28 мільярдів.

Про це пише пресслужба Нацбанку.

«Станом на 1 грудня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $27,95 мільярда. Цей рівень є вищим, ніж на початку повномасштабної війни росії проти України: на ранок 24 лютого 2022 року вони становили $27,4 мільярда», — зазначили в НБУ.

У листопаді резерви зросли на 10,7% завдяки надходженням міжнародної допомоги на тлі менших обсягів продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат.

Загалом упродовж листопада динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники: операції з управління державним боргом; операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку та переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).