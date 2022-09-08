Нацбанк: Україна має отримати до кінця року $12 мільярдів допомоги

Україна до кінця року очікує надходження $12 мільярдів допомоги.

Про це повідомляє Укрінформ.

«До кінця року очікується надходження анонсованого офіційного фінансування на загальну суму близько $12 мільярдів, у тому числі €8 мільярдів у межах програми макрофінансової допомоги від ЄС», — сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Зазначається, що завдяки подальшій міжнародній підтримці Національний банк матиме можливість утримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні і в наступні роки.