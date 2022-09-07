Єврокомісія запропонувала виділити Україні €5 мільярдів допомоги

Європейська комісія запропонувала виділити Україні €5 мільярдів макрофінансової допомоги.
Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки. Сьогодні Європейська комісія пропонує Україні додаткові €5 мільярдів макрофінансової допомоги», — написала вона у Twitter.
За її словами, цей кредит доповнює €10 мільярдів, які Євросоюз вже надав Україні у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.
- 2 вересня стало відомо, що Президент США Джо Байден попросить Конгрес виділити $11,7 мільярда для військової та фінансової підтримки України.