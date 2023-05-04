Норвегія виділила €378 мільйонів на допомогу Україні

Норвегія виділила Україні €378 мільйонів допомоги. €235 мільйонів витратять на гуманітарні потреби та ще €143 мільйони підуть на підтримку бюджетної сфери та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Про це повідомили в уряді Норвегії.

Кошти виділяються в рамках Програми підтримки Нансена в Україні. Норвегія зобовʼязалася надавати €1,2 мільярда щороку протягом наступних пʼяти років (загалом €6,3 мільярда) з 2023 по 2027 рік.

У 2023 році половина коштів, наданих за цією програмою, піде на військову підтримку, а ще половина — на гуманітарну допомогу та підтримку цивільних українців.

«З самого початку країни Північної Європи підтримували боротьбу України за незалежність і свободу. Наразі скандинавські країни разом надали €4,4 мільярда військової підтримки. Це включає танки, бронетехніку, зенітні системи, артилерію та підготовку українських військових», — сказав премʼєр Норвегії Йонас Гар Стьоре.