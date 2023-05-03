Зеленський прибув до Фінляндії. Там відбудеться саміт України та скандинавських країн

Президент України Володимир Зеленський приїхав із офіційним візитом до Фінляндії. Про це повідомляє місцевий телеканал Yle та канцелярія президента.

Перемовини з фінським президентом Саулі Нііністьо стосуватимуться оборони та підтримки України, двосторонніх відносин та глобальної геополітичної ситуації.

Також у Фінляндії Зеленський візьме участь у саміті України та скандинавських країн. На ньому будуть присутні премʼєр-міністри Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Усі вони також проведуть двосторонні зустрічі з Зеленським.