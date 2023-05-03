В Офісі президента заперечують причетність України до ударів по Кремлю

Речник президента Сергій Никифоров у коментарі «BBC Україна» заперечив причетність України до ударів по Кремлю, називаючи це «нагнітанням ситуації перед 9 травня».

За його словами, Київ не має інформації про ці нічні удари, а «всі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих».

Атаку дронів на Кремль прокоментував і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, наголошуючи, що українські війська ведуть оборонну війну і не атакують обʼєкти в росії, бо це «не вирішує жодної воєнної задачі». Однак подібні інциденти, за його словами, дають підстави рф виправдати свої атаки на цивільних.

«По-друге, ми із цікавістю спостерігаємо за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються в різних куточках рф. Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних обʼєктах чи на території Кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву. Як відомо, дрони можна купити в будь-якому військторгу. [...] Одним словом, щось у рф відбувається, але точно без дронів України над Кремлем», — додав Подоляк.