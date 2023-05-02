«Ідеальна конструкція пекла». В ОП відреагували на інтервʼю омбудсмена росії, яку звинувачують у депортації українських дітей

Американський телеканал Vice зробив інтервʼю з російським дитячим омбудсменом Марією Львовою-Бєловою, яка розповіла про те, що «рятувала українських дітей», коли їх депортували до рф.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк обурився цим і її розповідями про «незвичайне материнське серце».

«Ми всього лише прийшли в їхні міста, знищили їхні будинки, на їхніх очах вбили та покалічили батьків, відправили до фільтраційних таборів у далекі регіони, де жорстко знущаємось і змушуємо слухати пропагандистські лекції, та доповнили це другим паспортом. Хіба це не спасіння? Хіба це не про «русское милосердие»? Хіба це не про справедливість? Хіба ми не маємо права їх позбавити неправильної ідентичності? Точнішої ілюстрації до слова «людожер» неможливо придумати», — написав Подоляк.

Інтервʼю Vice із Львовою-Бєловою вийшло 1 травня. Журналісти розповіли, що вона добре підготувалася, а її команда знімала їх на мобільні телефони за кілька днів до зустрічі. У розмові вона заперечує звинувачення в депортації українських дітей, заявляє, що «рятували дітей з регіонів, які визнали себе російськими, це російськомовні діти, які захотіли стати частиною великої росії». Також вона розповіла, що росіяни всиновили 380 українських дітей.

За Женевськими конвенціями (стаття 24), дітей до 15 років, які осиротіли чи були розлучені зі своїми сімʼями через війну, можна вивозити тільки з гуманітарних міркувань тимчасово, і обовʼязково в третю країну, а не до країни-агресора.