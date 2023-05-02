NBC: Американські військові стежать за ще однією повітряною кулею. Вона пролетіла над Гаваями

Американські військові стежать за ще однією повітряною кулею невідомого походження. Її зафіксували поблизу Гаваїв.

Про це повідомив NBC News.

Американські військові стежили за нею з кінця минулого тижня і визначили, що обʼєкт не становить загрози для повітряного руху чи національної безпеки. Але що це і кому належить, наразі невідомо. За словами чиновників, обʼєкт пролетів через деякі частини Гаваїв на висоті близько 11 кілометрів.

У Пентагоні повідомили, що повітряна куля не проходила безпосередньо над критично важливою оборонною інфраструктурою чи іншими важливими обʼєктами уряду США і не загрожувала людям на землі.

«Індійсько-Тихоокеанське командування США відреагувало на невпізнаний радіолокаційний сигнал у пʼятницю поблизу острова Гаваї. Тихоокеанські ВПС запустили три F-22 для оцінки ситуації та візуального огляду. Ми спостерігали за проходженням обʼєкта і встановили, що він не становить загрози», — сказав речник Індійсько-Тихоокеанського командування США.

Імовірно, куля не має можливостей для маневру. Наразі вона повільно рухається до Мексики. Один із посадовців зазначив, що США можуть збити обʼєкт, якщо він наблизиться до землі.

За даними NBC, представники США не вважають, що повітряна куля належить китайцям, однак процес встановлення власника все ще триває.