США планують розмістити свої військові бази у Фінляндії. Країни ведуть переговори

Сполучені Штати та Фінляндія ведуть переговори про розміщення американських військових і військової техніки та проведення військових навчань на фінській території. Країни хочуть укласти угоду про оборонну співпрацю (DCA).
Про це пише Helsingin Sanomat.
Представник міністерства закордонних справ Фінляндії Мікаель Антелл каже, що ця угода доповнить членство країни в НАТО і зміцнить можливості стримування та оборони.
Окрім розміщення військових, техніки та іншого, DCA дозволить фінам залучати інвестиції в інфраструктуру з коштів Конгресу США. Наприклад, у створення ангару для обслуговування винищувачів F-35. Щодо американської ядерної зброї на території Фінляндії не йдеться.
Видання Helsingin Sanomat зазначає, що переговори між країнами триватимуть до 2024 року. Потім проєкт угоди розгляне парламент.
- Наразі США підписали угоди DCA або аналогічні їм з 17 членами ЄС і НАТО та шістьома трансатлантичними союзниками.
- 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. У росії казали, що вступ країни зробить її «законною мішенню». Такі ж погрози лунали на адресу Швеції, яка готується стати членом НАТО.
- Видання Bloomberg писало, що НАТО поки не планує розміщувати у Фінляндії бойові групи — з огляду на великі можливості та досвід країни в захисті своєї території.