Bloomberg: НАТО поки не розгортатиме у Фінляндії бойові групи

НАТО поки не планує розміщувати у Фінляндії бойові групи — з огляду на великі можливості та досвід країни у захисті своєї власної території та за відсутності потреби.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на слова політиків, які знайомі з ситуацією.

НАТО вже створило вісім багатонаціональних бойових груп у Польщі та країнах Балтії, а зовсім недавно в Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії. Ці бойові групи також зможуть збільшуватись до розміру бригади, де і коли це необхідно. Однак наразі планів з розгортання бойової групи НАТО у Фінляндії немає, заявив представник альянсу. Водночас головнокомандувач союзних сил НАТО постійно оцінює загрози і може дати таку рекомендацію, якщо вважатиме за необхідне.

Високопосадовець також заявив, що американці не очікували побачити бойову групу у Фінляндії і що країна не зверталася з таким проханням.

Генерал Кріс Каволі, верховний головнокомандувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі, наразі розробляє регіональні плани альянсу, які мають бути розіслані союзникам цього місяця і в яких буде зазначено, де країнам потрібно виділити сили для захисту альянсу.

За словами представника НАТО, збройні сили Фінляндії, які можуть розгорнути 280 тисяч військовослужбовців у воєнний час, давно навчені захищати свою територію від нападу і вже мають свої власні боєздатні бойові групи. Імовірніше, що Фінляндія надасть війська в інші існуючі бойові групи, додав чиновник. Тим не менш, Фінляндії потрібно інвестувати, щоб привести свою армію та військово-повітряні сили у форму для розгортання за кордоном по всьому альянсу, що потребуватиме матеріально-технічного забезпечення та сил підтримки, а також навчання.