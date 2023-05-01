Британському експремʼєру Ліз Трасс виставили рахунок на £12 тисяч за використання резиденції «Чівнінг». Вона оскаржує рішення

Колишнього премʼєра Великої Британії Ліз Трасс попросили сплатити рахунок на £12 тисяч за використання заміської резиденції «Чівнінг». Вона оскаржує рішення уряду.

Про це пише BBC.

Трасс проживала в резиденції в серпні 2022 року під час перебування на посаді міністра закордонних справ. Тоді вона балотувалася на посаду лідера Консервативної партії.

Сьомий граф Стенхоуп залишив «Чівнінг» у користуванні держави після своєї смерті в 1967 році. Це заміський будинок на 115 кімнат.

За даними BBC, Трасс має заплатити за відсутні речі, зокрема халати. Вона готова замінити їх. Але експремʼєр стверджує, що більша частина рахунку повʼязана з урядовими справами, тож вона не повинна нести відповідальність за це.

«Останній рахунок містить суміш витрат на неї особисто та на офіційні урядові заходи з державними службовцями, зокрема [секретарем кабінету міністрів] Саймоном Кейсом та високопосадовцями з інших департаментів, які зустрічалися в Чівнінгу... Було б недоречно, якби вона оплачувала витрати чиновників, оскільки це було б порушенням Кодексу державної служби щодо виявлення держслужбовцями гостинності під час лідерської кампанії. Тому вона попросила, щоб це оплачувалося окремо», — зазначив речник Ліз Трасс.