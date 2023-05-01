Командувач Сирський: У Бахмуті росіяни залишили деякі позиції через контратаки українських військ

Командувач Східного угруповання військ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що росіяни залишили деякі позиції в Бахмуті через контратаки українських військ.

Про це повідомив Military Media Center.

За його словами, на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої. Окупанти активно атакували на декількох напрямках, але не мали успіху.

Командувач додав, що росія постійно кидає в бій нові групи «ПВК Вагнера», інших військових компаній та десантників, попри значні втрати.

«Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції», — зазначив Сирський.