У Стамбулі Україна підписала нові угоди з турецькою компанією Baykar

Україна підписала три контракти з турецькою компанією Baykar під час міжнародної виставки авіаційної техніки Teknofest 2023 в Стамбулі.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

«Є важливий результат — три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі, ясне діло, не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління», — зазначив він.