У Стамбулі Україна підписала нові угоди з турецькою компанією Baykar

Україна підписала три контракти з турецькою компанією Baykar під час міжнародної виставки авіаційної техніки Teknofest 2023 в Стамбулі.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.
«Є важливий результат — три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі, ясне діло, не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління», — зазначив він.
- У листопаді 2022 року турецький виробник бойових безпілотників Baykar випробував прототип ударного реактивного дрона Bayraktar Kızılelma («Червоне яблуко»). Kızılelma позиціонується як палубний надзвуковий безпілотник з турбореактивним двигуном. Розробники заявляють, що Kızılelma може приземлятися та злітати на кораблях з короткими злітно-посадковими смугами — наприклад, з палуби легкого авіаносця. Безпілотник може нести 1 500 кг корисного навантаження (озброєння, пристрої тощо). Його заявлена максимальна швидкість — 900 км/год. Дальність польоту — 930 км, а робоча висота — 10 668 м. У повітрі він може працювати пʼять годин.
- Раніше повідомлялося, що Kızılelma буде оснащений українськими двигунами: у 2021 році Baykar Makina замовила у державного підприємства «Івченко-Прогрес» реактивні двигуни АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ.