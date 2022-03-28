Компанія-творець безпілотників Bayraktar представила новий БПЛА з українським двигуном

У Kızılelma (проєкт MİUS) реактивні двигуни від українського державного підприємства «Івченко-Прогрес» (у 2021 році компанія замовляла АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ). Завдяки їм безпілотник може розвивати швидкість до 800 км/год. Вантажопідйомність Kızılelma — 1 500 кг.

Прототип Kızılelma здійснить свій перший політ не раніше 2023 року. Очікується, зможе злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu [ще будується], який має стати першою у світі авіаматкою для дронів.