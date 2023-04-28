Зеленський відповів на петицію про створення пантеону українських героїв

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про створення Національного пантеону Героїв України на території парку «Аскольдова могила» в Києві.

Відповідь він оприлюднив 28 квітня.

Зеленський вирішив надіслати цю петицію премʼєр-міністру Денису Шмигалю з проханням доручити місцевій владі опрацювати питання про пантеон Героїв на «Аскольдовій могилі». Шмигаль має провести фахові й громадські консультації з цього приводу та повідомити про результати Зеленському.

Президент також зазначив, що на сьогодні Міністерство культури спільно з Українським інститутом національної пам’яті опрацьовують проєкт концепції Меморіалу українських героїв.

Авторка петиції, керівниця медичної служби «Ульф» і депутатка Київради Аліна Михайлова, опублікувала відповідь Міністерства культури на депутатське звернення щодо створення меморіалу українських героїв. Там заявили, що «Аскольдова могила» — це буферна зона всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Софія Київська» та «Києво-Печерська лавра», а в буферних зонах діє заборона нового будівництва.

Щодо створення пантеону героїв як місця почесних поховань видатних героїв української історії (Степана Бандери, Євгена Коновальця, Симона Петлюри, Павла Скоропадського, які поховані за межами України), то Мінкультури заявило, що концепція меморіального простору — звеличення не особистостей, а людських чеснот (свободи, гідності та жертовності).