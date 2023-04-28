Зеленський відповів на петицію про створення пантеону українських героїв

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про створення Національного пантеону Героїв України на території парку «Аскольдова могила» в Києві.
Відповідь він оприлюднив 28 квітня.
Зеленський вирішив надіслати цю петицію премʼєр-міністру Денису Шмигалю з проханням доручити місцевій владі опрацювати питання про пантеон Героїв на «Аскольдовій могилі». Шмигаль має провести фахові й громадські консультації з цього приводу та повідомити про результати Зеленському.
Президент також зазначив, що на сьогодні Міністерство культури спільно з Українським інститутом національної пам’яті опрацьовують проєкт концепції Меморіалу українських героїв.
Авторка петиції, керівниця медичної служби «Ульф» і депутатка Київради Аліна Михайлова, опублікувала відповідь Міністерства культури на депутатське звернення щодо створення меморіалу українських героїв. Там заявили, що «Аскольдова могила» — це буферна зона всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Софія Київська» та «Києво-Печерська лавра», а в буферних зонах діє заборона нового будівництва.
Щодо створення пантеону героїв як місця почесних поховань видатних героїв української історії (Степана Бандери, Євгена Коновальця, Симона Петлюри, Павла Скоропадського, які поховані за межами України), то Мінкультури заявило, що концепція меморіального простору — звеличення не особистостей, а людських чеснот (свободи, гідності та жертовності).
- 22 березня на сайті Офісу президента зʼявилася петиція з пропозицією створити меморіальний комплекс «Національний пантеон Героїв України» на території парку «Аскольдова могила» в Києві. За три дні петиція набрала необхідну кількість підписів (25 тисяч). Її авторка — військова ЗСУ, керівниця медичної служби «Ульф» і депутатка Київради Аліна Михайлова. Вона була нареченою загиблого Героя України, комбата 67 бригади Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла.
- У пантеоні мають відбуватися почесні поховання та встановлюватися памʼятні обʼєкти для увічнення видатних історичних діячів України. Також Аліна Михайлова пропонує перепоховати в Пантеоні Степана Бандеру, Євгена Коновальця, Симона Петлюру, Павла Скоропадського, які поховані за межами України. Вона пропонує створити цей пантеон на території «Аскольдової могили» в Києві — там вшановані герої Крут, Небесної сотні, битв за Донецький аеропорт, Дебальцеве, Іловайськ.