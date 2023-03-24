Петиція про створення пантеону українських героїв набрала необхідну кількість підписів. Тепер її має розглянути Зеленський

Петиція про створення Національного пантеону Героїв України набрала необхідну кількість голосів на сайті Офісу президента. Тепер її повинен розглянути Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті ОП.

Петицію зареєстрували 21 березня — і за три дні вона вже набрала 25 тисяч підписів.

Ініціативу запустила військова ЗСУ, керівниця медичної служби «Ульф» і депутатка Київради Аліна Михайлова. Вона була нареченою загиблого Героя України, комбата 67 бригади Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла.

За її ідеєю, у Пантеоні мають відбуватися почесні поховання та встановлюватися памʼятні обʼєкти для увічнення видатних історичних діячів України. Також Михайлова пропонує перепоховати в Пантеоні Степана Бандеру, Євгена Коновальця, Симона Петлюру, Павла Скоропадського, які поховані за межами України.

Вона пропонує створити цей Пантеон на території Аскольдової могили в Києві. Там вшановані герої Крут, Небесної сотні, битв за Донецький аеропорт, Дебальцеве, Іловайськ.