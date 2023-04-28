Зеленський призначив Ірину Венедіктову послом України ще й у Ліхтенштейні

Президент Володимир Зеленський призначив колишню генпрокурора Ірину Венедіктову послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом.

Про це свідчить указ президента.

«Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Швейцарській Конфедерації Венедіктову Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом», — написано в документі.