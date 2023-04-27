Екскандидата у президенти Білорусі Бабарика госпіталізували. Імовірно, його сильно побили у вʼязниці

Увʼязненого колишнього кандидата у президенти Білорусі Віктора Бабарика госпіталізували до хірургічного відділення центральної лікарні Новополоцька.
Про це пише «Радыё Свабода» з посиланням на Новополоцьку центральну лікарню, штаб Бабарика, «Робітничий рух» та анонімне джерело.
За попередніми даними, політвʼязень потрапив до лікарні з побоями, а в його легенях виявили воду. «Робітничий рух» пише, що Бабарику діагностували пневмоторакс.
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вимагає від влади публічно показати стан Бабарика, а також допустити до нього родичів та адвокатів.
- У липні 2021 року Верховний суд Білорусі засудив ексглаву Белгазпромбанку Віктора Бабарика до 14 років позбавлення волі. Прокуратура просила дати йому 15 років вʼязниці.
- Колишнього голову правління Белгазпромбанку затримали 18 червня 2020 року. На той час він вже зібрав необхідні 100 тисяч підписів для висунення кандидатом у президенти. Проте Бабарика не допустили до виборів — відмовили в реєстрації на підставі листа з Комітету держконтролю, де нібито вказувалися його злочини та незаконні доходи.
- Глава ЦВК Лідія Єрмошина сказала, що Бабарико створив організовану злочинну групу і виводив кошти за кордон. За її словами, політик приховав щонайменше $458 тисяч.