Словенія таємно передала Україні 20 БТР Valuk

Уряд Словенії за умов повної таємності передав Україні 20 бронемашин Valuk. Вони озброєні 40-мм автоматичними гранатометами. У Словенії їх було 85 штук.

Про це повідомляє місцеве видання 24UR із посиланням на власні джерела.

Транспортування в Україну завершили цього тижня в умовах повної таємності. Сама операція тривала кілька місяців, тому що бронетехніку потрібно було підготувати, обслужити та перевезти. Її доставили літаком в одну з прилеглих країн. Зупинка була, ймовірно, в одному з двох логістичних центрів збору допомоги Україні в Польщі чи Словаччині.