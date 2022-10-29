Словенія передала Україні 28 танків M-55S, які є модернізованим варіантом радянського танка Т-55. Це друга велика партія озброєння, яку Словенія передала Україні.

Про це повідомляє телеканал 24UR.

M-55S — це глибока модернізація старого радянського танка Т-55, який випускався в 1950—1970-х роках. M-55S оснащені 105-мм гарматою з тепловим кожухом, активною бронею та покращеною системою управління вогнем. Модернізацію Словенія проводила спільно з ізраїльською компанією.

Вказані танки були в резерві словенської армії. Всього в країни їх 30. За договором із Німеччиною Міноборони Словенії отримає за танки 35 важких автонавантажувачів 8х8 та пʼять важких водяних цистерн 8х8 для формування середньої батальйонної групи.