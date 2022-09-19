Німеччина та Словенія домовилися про передачу Україні 28 танків

Уряди Німеччини та Словенії домовилися про передачу Україні танків M-55S. Словенці віддадуть свої танки, а натомість отримають від німців військово-транспортні машини.

Про це йшлося в розмові між канцлером Німеччини Олафом Шольцем та премʼєром Словенії Робертом Голобом.

«Цей «круговий обмін» також посилить оборонне співробітництво між Словенією та Німеччиною», — зазначається в повідомленні.

Замість 28 танків M-55S Словенія отримає від Німеччини 35 військово-транспортних вантажівок та 5 автомобільних цистерн.

M-55S — це глибока модернізація старого радянського танка Т-55, який випускався в 1950—1970-х роках. Модернізацію Словенія проводила спільно з ізраїльською компанією.