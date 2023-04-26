Уряд: Мито на експорт більшості українського зерна до Туреччини залишиться нульовим

Україна продовжить експортувати переважну більшість зерна до Туреччини з нульовим імпортним митом, бо цей товар ввозиться для продажу в треті країни.
Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.
У відомстві пояснили, що в Туреччині діє два митні режими на імпорт: для продукції, призначеної для внутрішнього споживання, та для товарів, які йдуть на продаж у треті країни до чи після переробки.
Для першої категорії уряд Туреччини підвищив імпортне мито з нуля до 130%, а для другої мито не сплачується.
Україна постачає продукцію до Туреччини переважно за другим митним режимом. Таке зерно становить близько 95% від усього експорту до цієї країни.
- За даними Державної митної служби України, за підсумками першого кварталу 2023 року Туреччина імпортувала української пшениці на $168,8 мільйона — це 17,7% від усього її імпорту.
- З першого травня Туреччина підвищує імпортне мито з нуля до 130%. Це стосуватиметься зернових — пшениці, ячменю, кукурудзи тощо. У такий спосіб Туреччина хоче стабілізувати ціни на продукти, підтримати своє сільське господарство і сповільнити річну інфляцію.