Відтепер Tinder перевіряє фото користувачів на основі штучного інтелекту. Застосунок вимагає пройти відеоверифікацію

Застосунок для знайомств Tinder оновлює функцію перевірки фотографій. Тепер вона буде на основі штучного інтелекту і вимагатиме зробити відеоселфі.

Про це пише TechCrunch.

До цього користувачі робили просто селфі, щоб довести, що вони не бот, й отримати синю галочку. Але відтепер доведеться знімати себе на відео — його перевірить штучний інтелект.

Згодом це оновлення дозволить бачити акаунти лише тих користувачів, які пройшли відеоверифікацію. У Tinder кажуть, що це зробить застосунок безпечнішим, ніж зараз.

Нова функція зʼявилася на тлі розвитку штучного інтелекту, який вміє створювати фейкові фотографії людей та використовувати їх як боти.