У Tinder через вподобання молоді додали відкриті стосунки та поліаморію

У застосунку Tinder тепер можна вказати, що ви шукаєте моногамні чи немоногамні стосунки, а також додати перелік бажаних гендерних займенників.

Про це повідомили в компанії.

Нові варіанти стосунків у Tinder додали через дедалі більший інтерес до менш традиційних підходів до побачень, вони включають моногамію, етичну немоногамію, відкриті стосунки, поліаморію та «відкритість до дослідження».

Компанія посилається на дослідження молоді віком від 18 до 25 років (чотири тисячі людей), яке показує, що 41% з них готові або шукають немоногамних звʼязків.

Відкриті стосунки (36%) та ієрархічна поліаморія (26%) є найпопулярнішим вибором.

Опитування також показало, що 73% неодружених молодих людей будь-якої статі кажуть, що хочуть когось, хто чітко розуміє, чого вони хочуть. Більшість людей не хочуть витрачати час на партнерів, які мають несумісні наміри.

Водночас додавання займенників у Tinder повʼязане з опитуванням, яке виявило, що 33% молодих дорослих кажуть, що їхня сексуальність стала більш мінливою за останні три роки. 29% зазначають, що мінливість стосується їхньої гендерної ідентичності.

Завдяки цим відкриттям Tinder тепер дозволяє вибрати до чотирьох займенників із понад 15 варіантів для відображення у вашому профілі.