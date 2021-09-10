Уперше гендиректором Tinder стане жінка. Саме в цьому додатку вона познайомилася зі своїм чоловіком

Новим генеральним директором сервісу знайомств Tinder з 27 вересня уперше стане жінка — Ренате Нюборг. Раніше вона займала в компанії пост головного менеджера та відповідала за Європу, Близький Схід і Африку.

Про це повідомляється на сайті Tinder.

Нюборг змінить на цьому посту Джима Ланцоне, який переходить на позицію гендиректора в Yahoo. Відтак їй доведеться переїхати зі Швецйарії до Нью-Йорка, де розташований головний офіс компанії.

Окрім керування різними відділами Нюборг, сама активно користувалася додатком, де власне і познайомилася зі своїм чоловіком.

Нюборг має вчений ступінь з філософії Кембриджського університету. Вона почала свою карʼєру в сфері технологій в якості члена-засновника благодійної акції Twestival, коли активісти зі 150 міст використовували Twitter, щоб зібрати майже два мільйони доларів для некомерційних організацій. Пізніше вона зайняла керівну посаду в компанії-операторі мобільного звʼязку Edelman.