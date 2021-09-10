Уперше гендиректором Tinder стане жінка. Саме в цьому додатку вона познайомилася зі своїм чоловіком

Новим генеральним директором сервісу знайомств Tinder з 27 вересня уперше стане жінка — Ренате Нюборг. Раніше вона займала в компанії пост головного менеджера та відповідала за Європу, Близький Схід і Африку.
Про це повідомляється на сайті Tinder.
Нюборг змінить на цьому посту Джима Ланцоне, який переходить на позицію гендиректора в Yahoo. Відтак їй доведеться переїхати зі Швецйарії до Нью-Йорка, де розташований головний офіс компанії.
Окрім керування різними відділами Нюборг, сама активно користувалася додатком, де власне і познайомилася зі своїм чоловіком.
Нюборг має вчений ступінь з філософії Кембриджського університету. Вона почала свою карʼєру в сфері технологій в якості члена-засновника благодійної акції Twestival, коли активісти зі 150 міст використовували Twitter, щоб зібрати майже два мільйони доларів для некомерційних організацій. Пізніше вона зайняла керівну посаду в компанії-операторі мобільного звʼязку Edelman.
Також Ренате заснувала Pleo, студію дизайну і розробки додатків і більше чотирьох років працювала в компанії Apple. А перед тим, як перейти в Tinder, працювала в Headspace — розробнику сервісу для медитації і турботи про психічне здоровʼя.
Гендиректорка компанії Match, яка володіє Tinder Group, Шар Дубей зазначила, що протягом своєї карʼєри Ренате продемонструвала гостре чуття щодо того, як потрібно розвивати і просувати мобільні продукти, розвивати бізнеси та розширюватися на нові ринки.
«Ми будуємо найвеселіше, інклюзивне і безпечне місце для спілкування самотніх людей», — заявила Ренате.
- Раніше Match Group, якій належить Tinder, повідомила про запуск у тестовому режимі функції відеочатів у додатку для знайомств.
- У березні в Tinder обіцяли зробити безкоштовною функцію знайомств із користувачами, які перебувають за кордоном.