Президент та правляча партія ПАР вирішили вийти з Міжнародного кримінального суду

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що правляча партія «Африканський національний конгрес» ухвалила рішення про вихід ПАР із Міжнародного кримінального суду.

Про це пише Al Jazeera.

Рамафоса сказав, що рішення ухвалили через «несправедливе ставлення суду до певних країн». Щоб воно набуло чинності, його має затвердити парламент, де «Африканський національний конгрес» має більшість.

У серпні цього року в ПАР відбудеться саміт БРІКС, на який може приїхати путін. В минулому місяці МКС видав ордер на арешт путіна, тож після прибуття його б мали заарештувати.

У березні видання Bloomberg писало, що ордер на арешт путіна спонукав Південно-Африканську Республіку звернутися по юридичну консультацію.

Двоє чиновників з МЗС тоді заявили, що арешт путіна малоймовірний, попри те, що ПАР підписала та ратифікувала Римський статут, а отже зобовʼязана виконати рішення Міжнародного кримінального суду. Вони кажуть, що уряд країни розглядає всі варіанти, аби уникнути виконання ордера.