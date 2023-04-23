Медіа: У Судані атакували вʼязницю, де утримували експрезидента Аль-Башира. Імовірно, він утік разом із тисячами вʼязнів

У столиці Судану Хартумі Сили швидкого реагування (RSF) атакували вʼязницю Копер, де утримували колишніх лідерів режиму Омара аль-Башира та самого експрезидента.
Про це пише Sudan Post.
Місцезнаходження аль-Башира наразі невідомо.
За словами очевидців, озброєні представники RSF увірвалися до вʼязниці й звільнили тисячі в’язнів. Серед них було кілька високопосадовців режиму аль-Башира, яких утримували за звинуваченнями в корупції та інших злочинах, зокрема, захопленні влади в 1989 році. Чи був серед звільнених вʼязнів Аль-Башир, наразі невідомо.
Агентство Al Araby повідомило, що аль-Башир утік із вʼязниці.
«Повалений президент Судану Омар аль-Башир втік із вʼязниці Копер на північ від Хартума в супроводі великої кількості увʼязнених», — йдеться у дописі Al Araby.
- Омар Хассан Ахмед аль-Башир — колишній президент Судану. Він прийшов до влади після військового перевороту 1989 року. Він керував країною 30 років. 4 березня 2009 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Омара аль-Башира, хоча Судан і не визнав цього рішення. Експрезидента звинувачували у злочинах проти людства, воєнних злочинах і геноциді у регіоні Дарфур.
- Дарфур розташований на заході Судану. Регіон заселяли темношкірі африканці та арабізовані суданські племена. У 2003 році проти уряду Судану виступили два угрупування місцевого чорношкірого африканського населення. Уряд Судану залучив до боротьби з повстанцями неформальні проурядові арабські збройні загони «Джанджавід». «Джанлжавід» за підтримки уряду знищували африканське населення. За даними слідства, саме Аль-Башир відправляв в Дарфур арабські загони, які вбивали людей та нищили їхні поселення. Жертвами конфлікту стали від близько 180 до понад 460 тисяч людей.
- У 2019 році аль-Башира усунули від влади, а у 2021 році скинули перехідний уряд, що прийшов до влади після нього. З 2021 року країною почала керувати військова рада.
- 15 квітня 2023 року в Судані відбулася ще одна спроба військового перевороту. Сили швидкого реагування (RSF) почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити в країні демократію.