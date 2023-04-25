Уряд продовжив карантин через коронавірус до 30 червня. Він діє на всій території України

Уряд продовжив дію карантину через COVID-19 на всій території України до 30 червня цього року.
У Міністерстві охорони здоровʼя наголошують, що рівень вакцинації серед українців досі недостатній для формування колективного імунітету. Зараз через коронавірус в Україні щотижня помирають близько ста людей.
МОЗ очікує на зростання захворюваності на COVID-19 цієї весни. Його динаміка залежатиме від варіанта вірусу, який циркулюватиме, і кількості вакцинованих.
- Станом на 16 квітня від початку кампанії з вакцинації проведено понад 35,3 мільйона щеплень. Одну дозу отримали 16 327 904 людини, дві дози — 15 477 258. Перший бустер отримала 3 171 471 людина, а другий — 296 892 людини.
- У лютому 2023 року в кількох областях України зафіксували підвид коронавірусного штаму «Омікрон» під назвою «Кракен». У МОЗ кажуть, що він передається швидше, але свідчень про те, що його перебіг важчий чи призводить до збільшення смертності, немає.