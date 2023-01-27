МОЗ: Новий штам коронавірусу поширюється швидше, але перебігає легше

Новий штам COVID-19 «Кракен» передається швидше, але свідчень про те, що його перебіг більш важкий чи призводить до збільшення смертності, немає.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоровʼя Ігор Кузін.

«Специфічних симптомів немає, хвороба перебігає, як звичайна коронавірусна інфекція. Але є певні вірусологічні, імунологічні особливості. Він має підвищену тенденцію до швидкості зараження, тобто передається на 8% швидше, аніж середньостатистичний «Омікрон». У США, де чітко фіксуються всі лінії, він призвів до зростання захворюваності від 1% до 8% майже за три тижні. Це єдина його особливість. Зараз якихось переконливих доказів того, що він може перебігати в більш важкій формі, є агресивним чи збільшує показник смертності, чи може викликати більший відсоток саме супутніх станів, — такої інформації немає. Дослідження тривають», — сказав Кузін.

Він нагадав, що з 2021 року в Україні проводиться секвенування геному COVID-19, щоб виявити, які типи коронавірусу циркулюють у країні. Наразі на базі Центру громадського здоровʼя вже провели 900 таких досліджень, і за словами Кузіна, в 2023 році буде розширено мережу проведення таких досліджень.

Загалом, як зазначив держсанлікар, нині в Україні фіксується 12 підтипів «Омікрону».

За його словами, чим довше він буде циркулювати, тим більше підтипів вірусу буде виявлятися в Україні.