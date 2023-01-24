В Україні вперше зафіксували зараження підвидом штаму коронавірусу «Кракен»

В Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу «Омікрон» XBB.1.5, або «Кракен».

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 24 січня.

Хворобу виявили в Сумській області в людини, яка не пройшла курс вакцинації.

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, «Кракен» не має специфічних мутацій, які б робили його небезпечнішим за інші підвиди штамів. Водночас, як порівняти з попередніми підвидами, цей найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та з ослабленим імунітетом.