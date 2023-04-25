Зеленський підписав євроінтеграційний закон для спрощення внутрішніх авіаперевезень. Що він передбачає?

Президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон, який запроваджує низку європейських стандартів для української цивільної авіації.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Ось що він передбачає:

Спрощення процедури видачі сертифіката льотної придатності та дозволу на виконання польотів для окремих літаків, імпортованих в Україну. Тобто, якщо літак сертифікований у Європейській агенції безпеки авіації, то повторна сертифікація в Україні не потрібна.

Скасування обовʼязкового отримання прав на експлуатацію повітряних ліній для українських авіаперевізників для регулярних рейсів в Україні та за кордоном. Таке ж правило діє і для чартерних перевезень в Україні. Тобто зараз, як у Європі, так і в Україні сертифікованому авіаперевізнику не обовʼязково отримувати право на експлуатацію повітряної лінії. Достатньо лише погодження слотів у національних аеропортах.

Раніше щоб підприємство могло працювати на території аеропорту, потрібна була сертифікація — вона займала від трьох місяців до півроку. Новий закон скасовує сертифікацію, але необхідно подати пакет документів, який підтверджує відповідність вимогам законодавства, — і можна одразу працювати, а не чекати.

Компаніям, які надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень та готують відповідний персонал, також скасували обовʼязкову сертифікацію.

19 квітня бюджетна авіакомпанія Ryanair заявила, що готова швидко відновити польоти в Україні, щойно вони знову стануть безпечними. Авіакомпанія найняла майже 60 українських пілотів і приблизно 80 бортпровідників, які очікують на відкриття ринку переважно на базах Ryanair у Польщі. Авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і мати кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.